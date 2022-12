The Who | una data in Italia nel 2023!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gli Who tornano inal Firenze Rocks! Per l’unicana, gli Who hanno scelto di essere accompagnati da una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, anche come omaggio al capoluogo toscano che li accoglierà. Sarà infatti l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a solcare il palco assieme alla band, in una miscela di rock che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Maneskin, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” Lo Slam Dunk Festival arriva in: confermati Offspring, Rancid e molti altri ancora! Blur, arriva la reunion: unainnelMETALLICA: annunciato il nuovo album, ad aprile ...

rockON.it

...giravolte universali (di cui aspettiamo lo speciale con il ritorno di David Tennant in Doctor).tra i protagonisti interpretati da Theo James e Rose Leslie nella serie Un amore senza tempo -...GENK, Belgium, Dec. 13, 2022 /PRNewswire/ - SOLiTHORis atforefront of next generation solid - state lithium batteries has entered into a 10 - year contract with Punch Powertrain nv - global pioneers of innovative transmission systems solutions ... THE WHO in concerto sabato 17 Giugno per Firenze Rocks 2023 Gli Who saranno headliner del Firenze Rocks Festival il 17 giugno. Per l’unica data italiana la band ha scelto di essere accompagnati da una filarmonica d’eccellenza e di rilevanza internazionale, anc ...Dopo i Maroon 5, Firenze Rocks svela il secondo grande nome che calcherà il palco del festival sabato 17 giugno 2023: la leggendaria band del rock britannico The Who. Per l’unica data italiana, gli Wh ...