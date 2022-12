Studentessa rivela gli abusi subiti dal fratellastro in un tema a scuola | è stato il suo insegnante a capire tutto

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 dicembre 2022) A volte lapuò aiutare a svelare parti dolorose degli studenti, come problemi e tragedie vissute ma che in molti casi non riescono ad emergere. E' il caso segnalato da La Repubblica, che racconta di come undi quando unaaveva 14 anni narrasse un tragico evento per la stessa:sessuali da parte del. L'articolo .