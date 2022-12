(Di martedì 13 dicembre 2022) Bergamo. Brutta sorpresa nella mattinata di martedì 13 dicembre allauniversitaria di via dei. Nella notte ignoti hanno imbrattato tutta la facciata frontale concon riferimenti alla guerra, a un fantomatico “nuovo ordine mondiale”, agli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, al 5G e ai vaccini. I responsabili si sono firmati con l’ormai noto simbolo del movimento ViVi, la doppia V cerchiata, diventato famoso per le proprie posizioni No-Vax durante la pandemia e la prima fase della vaccinazione anti-Covid. Gli stessi messaggi che erano stati mandati in un’azione simile lo scorso 28 novembre a Ponte San Pietro, quando furono vandalizzate le sedi di Cisl, Cgil e Ats.

L'episodio è stato reso noto dallo stesso sindacato con un post su Facebook, in cui gli autori del gesto vengono definiti 'vigliacchi' e le frasi ''. Il sindacato sottolinea che ...'Vigliacchi hanno colpito, all'alba di questa mattina 12 dicembre 2022, la sede della Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna in via Marconi 67/2 con'. Lo riferisce sui social la CGIL di Bologna, sottolineando che la strada è oggetto di controlli e riprese video H 24'. Il sindacato sporgerà denuncia: 'Chi si è macchiato di questo ... Scritte deliranti con vernice rossa: imbrattata la sede dell’Università di via dei Caniana Le scritte trovate questa mattina. A ottobre venne imbrattato l'ingresso della di Budrio, a luglio quello di Funo ...Vandali hanno imbrattato l'ingresso della sede Cgil, Camera del lavoro metropolitana di Bologna, in via Marconi. (ANSA) ...