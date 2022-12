Salvini | “Pagare il caffè con bancomat? Mi rifiuto | io per la libertà” – Video

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Non ci devono esser obblighi divieti o multe e io pago ilcon 1 euro, midicon la carta di credito”. Così, ospite dell’assemblea di Confesercenti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteointerviene dopo le polemiche sui pagamenti elettronici e il tetto al contante. ”Sono per la– dicealla platea -, mi hanno attaccato per una settimana perché ritengo che ognuno debba usare il denaro come vuole…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

