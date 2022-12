TGCOM

Maxi operazione dei carabinieri che ha portato a una serie dicautelari in varie regioni nel corso di un'azione congiunta contro la ': i militari del Gruppo di Gioia Tauro (Reggio Calabria) hanno portato a termine 65 arresti - 47 in carcere, 16 ...In particolare i carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro stanno eseguendo 65cautelari, 47 in carcere, 16 agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora mentre il Ros di Brescia sta ... 'ndrangheta, 89 misure cautelari tra Calabria e Lombardia Maxi-operazione dei Carabinieri in Italia: i militari stanno eseguendo in varie regioni una misura cautelare in due operazioni congiunte contro la 'ndrangheta: i ...Mille carabinieri stanno operando in 16 regioni italiane per arrestare 76 persone sospettate di far parte di cosche della criminalità organizzata ...