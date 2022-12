Migranti | nel mondo una persona su 77 è un rifugiato | il doppio rispetto a 10 anni fa

...Aguanno e per questo nelle nostre scene sono inseriti 'i fratelliche, in questo modo, entrano a far parte della nostra comunità, in maniera molto più partecipata". I temi della 'Bibbia...... dove i crescenti dissidi tra le comunità locali Tebu e Aheli sono culminatifebbraio del 2019 ...economici e di investimento umano che offrano opportunità educative e professionali ae ...Un abitante del mondo su 77 è un rifugiato, per un totale di 103 milioni di individui costretti a cercare sicurezza in un Paese diverso da quello in cui sono nati: il dato, che emerge dal Report 2022 ...“In questo momento, in cui c’è un piano che guarda al futuro e si parla anche di flussi, bisogna dare stabilità a qualcosa che non è emergenza, non può essere solo un tema di sicurezza e va affrontato ...