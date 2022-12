Meloni | “Uso forza contro manifestanti e donne in Iran è inaccettabile e ingiustificabile”

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Guardiamo con favore l'inserimento nelle conclusioni del Consiglio Ue di un segnale di condanna per le sentenze di pena capitale ina seguito delle proteste nel Paese. L'uso delladimostranti pacifici eda parte delle autoritàiane è. Questo Governo sarà sempre impegnato per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali income nel resto del mondo”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

