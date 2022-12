Lite condominiale a Venezia | 67enne morto dopo aggressione del vicino

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ènella tarda serata di lunedì Paolo Marangon, ildi Sottomarina di Chioggia picchiato da un ragazzo di 26 anni sulle scale del suo condominio a seguito di un diverbio.aver accertato l'impossibilità di una ripresa dell’uomo, immediatamente ricoverato in ospedale per via di un grave colpo alla testa, i medici hanno deciso di staccare le macchine che lo tenevano in vita, iniziando il periodo di osservazione per decretare il decesso cerebrale. In stato di fermo l’aggressore.