La frenata cinese è un guaio per l’economia mondiale Fanizza AfDB spiega perché

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il maggior rischio peroggi è che “il rallentamento della crescita in Cina a causa delle strette politiche contro la pandemia faccia cortocircuito con le condizioni precarie del mercato immobiliare, con conseguenze che sarebbero davvero difficili da gestire”. Arlo a Formiche.net è Domenico, direttore esecutivo per Italia, Regno Unito e Paesi Bassi presso l’African Development Bank, già direttore esecutivo per Italia, Portogallo, Grecia, Malta, Albania e San Marino presso il Fondo monetario internazionale. Dalla pandemia alla crisi energetica e alla conseguente esplosione dei costi delle materie prime, gli ultimi tre anni hanno cambiato il mondo e i suoi equilibri. Ripensareglobale è forse doveroso, ma da dove partire? Non ci sono dubbi che entrambi gli ...