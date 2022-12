La battuta di Conte a Meloni | “Mi ascolti come io ho fatto per tre anni coi suoi interventi | qualche volta con contumelie | senza labiale”

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Se la presidente vorrà riservare la stessa attenzione che per treho riservato ai, anche secon“. Lo ha detto, in apertura del proprio discorso alla Camera, il leader del M5s, Giuseppe, rivolgendosi a Giorgia. Il riferimento è alla parolaccia, proferita dalla presidente del Consiglio, riil giorno della presentazione del proprio mandato al Parlamento. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Fantacalcio ®

Come si risolverà questa ennesimad'arresto dell'Amministrazione, con il solito rimpastino ... Nicola CASCONE, Antonella VACCARO, Paolo ATTIANESE, Giuseppe SARCONIO, Anna, Michelangelo ...... ma nonostante questo si ècon onore e con tenacia, contro un Castelnuovo al completo dei ... Le vercellesi torneranno dunque in campo il 21.1.2023 a Rivoli alle 14,30 controVerde: il ... Rigori, Hakimi non è più...una pippa: dalla battuta di Conte al trionfo sulla Spagna Lo ha detto, in apertura del proprio discorso alla Camera, il leader del M5s, Giuseppe Conte, rivolgendosi a Giorgia Meloni. Il riferimento è alla parolaccia, proferita dalla presidente del Consiglio, ...Intervenuto in aula alla Camera, l’autoproclamato avvocato del popolo si scatena: “Lavorate per arricchire i ricchi, sovranismo da operetta”. Poi la stoccata: "Grazie, senza labiale" ...