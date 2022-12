Hostaria Edmondo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 dicembre 2022)Circonvallazione Clodia, 90 – 00195Tel. 06/3701272 Sito Internet: www..it Tipologia:na Prezzi: antipasti 7/10€, primi 8/10€, secondi 11/14€, dolci 5/6€ Chiusura: Domenica OFFERTA Da, ormai da tempo non c’è più chi gli ha dato il nome, ma la tradizione della cucinana è rimasta e così anche la tipica e accogliente atmosfera da trattoria. I piatti variano giornalmente, a seconda della stagione, ad esempio, il giovedì come da tradizione è il giorno degli gnocchi e il martedì e venerdì quello del pesce; le porzioni sono abbondanti e lasciano veramente soddisfatti. Noi abbiamo optato per un classico piatto di tonnarelli cacio e pepe ben eseguito, la cui cremosità persisteva ...