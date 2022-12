“GF Vip 7” | disagio totale all’entrata di Riccardo Fogli | dettaglio imbarazzante

(Di martedì 13 dicembre 2022) News Tv. Cosa è successo durante l’ultima puntata del “GF Vip 7”? Eh, tantissime sorprese per i vipponi. Per smuovere le acque e rendere più interessante il gioco, Alfonso Signorini e gli autori del reality show hanno acconsentito all’ingresso in Casa di due nuovi concorrenti. A varcare la soglia della porta rossa sono stati nel corso della diretta di ieri, 12 dicembre 2022,e Milena Miconi. Leggi anche l’articolo —> Scintille al “GF Vip 7”: Sarah Altobello insultata pesantemente da Attilio Romita Ad entrare per prima è stata Milena Miconi, ma poco dopo è arrivato ancheche già nella prima parte della puntata si era esibito in un medley delle sue canzoni più famose per i “vipponi” senza però rivelargli che sarebbe entrato presto nella Casa. Una scelta questa molto simpatica: ...

Nella Casa del Grande Fratelloquesta notte Sarah Altobello si è sentita molto male. La vippona era già a letto dopo aver ...stanotte è stata male pic.twitter.com/NlfJOGXC1Z disagiotv (@_tv)...Così il profilo TikTok delancora in erba diventa una lavagna su cui raccontare il proprio dramma. Una condizione diche fa a pugni con l'età di coloro che la descrivono e che ...In passerella al GFVip la Soprano regala una performance non all’altezza delle aspettative. Gelo tra i concorrenti che, appena rientrati in casa, non riescono a trattenere commenti ironici nonostante ...La soprano è stata invitata da Alfonso Signorini come omaggio per i due neosposi Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ...