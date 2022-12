Daniela Rambaldi | padre Carlo | carriera e vita privata | chi è

è originaria di Roma ed è figlia di Carlo, famoso personaggio del mondo degli effetti speciali cinematografici, scomparso nel ...Il Nft è narrato dalla figlia del creatore,. La maestria di Carlonel campo dell'ingegneria meccanica ed elettrica applicata al cinema è testimoniata anche dalla scimmia per ...Daniela Rambaldi oggi martedì 13 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Daniela Rambaldi. E' la figlia del genio Carlo Rambaldi, per tre volte premio oscar per gli ...Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Daniela Rambaldi che ...