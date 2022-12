Bonaccini | ' Nel Pd onestà e sobrietà devono diventare centrali'

(Di martedì 13 dicembre 2022)vuole riformare il Pd : 'Credo sia venuto il tempo di porre come elemento centrale del prossimo congresso il tema dell'e della, non perché dobbiamo sentirci in qualche modo ...

Se io dovessi prevalere chiederei loro una mano dal giorno dopo, e così faròcaso vincano Elly o De Micheli", ha concluso... come hanno già evidenziato il presidente Stefanoe il presidente dell'Anci Antonio ... "Pnrr " puntualizza Frisoni " l'aumento dei prezzi non può nemmeno tradursi in una revisione dei ...Il dialogo con il presidente della Regione Emilia Romagna, il sindaco di Bologna e il rettore dell'Università di Bologna ...Roma, 13 dic (Adnkronos) - Serve "sobrietà. Dieci anni fa fui il primo consigliere regionale italiano a cancellarmi il vitalizio, con altri colleghi. Non eravamo obbligati nè mantenerlo ...