Valditara | “In arrivo riforma dell’istruzione tecnico-professionale Voglio una scuola aperta e mobile”

In base a quanto raccolto da Orizzonte Scuola non c'è ancora il decreto di nomina, ma siamo ormai in dirittura d'. Come spiegato dallo stessodel gruppo faranno parte dirigenti ...In occasione della firma del nuovo accordo sul CCNL Istruzione e Ricerca, il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppeha annunciato l'di un fondo di oltre due miliardi per l'... Orientamento, Valditara: "In arrivo un decreto per introdurre moduli di trenta ore annuali nelle scuole e la figura dei docenti tutor" La magistratura contabile ha accertato che i «ritardi accumulati» mettono a rischio lo stanziamento di 4,6 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi nidi e scuole dell’infanzia ...In dirittura d'arrivo il gruppo di lavoro, annunciato più volte dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per l'Autorevolezza e il Rispetto.