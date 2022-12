Uomini e Donne | anticipazioni oggi 12 dicembre 2022 | Riccardo ricontatta Ida

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A, lunedì 12, lerivelano che in studio arriveranno Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno lasciato la trasmissione qualche settimana fa, pertanto, ritorneranno per spiegare come stia procedendo la loro relazione. Nel corso del dibattito, però, non potrà fare a meno di intervenire ancheGuarnieri. Il cavaliere hato Ida in questi giorni e la cosa ha fatto sorgere dei disguidi tra i due innamorati. Durante la messa in onda, poi, ci sarà anche un blocco dedicato a Pinuccia, la quale simulerà un malore. Il ritorno di Ida e Alessandro aNella messa in onda del 12die ...