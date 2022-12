Ultime Notizie – Russia | Putin non farà consueta conferenza stampa di fine anno

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La “grande” didi Vladimirquest’non ci sarà. Per la prima volta in dieci anni il presidente russo ha deciso di non concedersi alle domande dellanazionale e straniera. Ad annunciarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov aggiungendo chepotrà parlare “come fa regolarmente, anche durante le visite estere”. Peskov non ha ancora fornito una data del possibile messaggio diall’Assemblea federale, sottolinea la Tass, ricordando che a novembre il portavoce del Cremlino aveva affermato che la data dellasarebbe stata resa nota dopo quella del messaggio al Parlamento russo. Normalmentetiene una ...

