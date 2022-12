Triplice omicidio Roma | nella sparatoria anche tre feriti | ecco come stanno

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Se non si fosse inceppata la pistola e non fosse stato fermato Claudio Campiti avrebbe fatto una strage. L’uomo un ex assicuratore di 57 anni è arrivato nel chiosco di via Monte Gilberto a Fidene alle 9 e 30 durante una riunione di condominio e ha iniziato a sparare. Tre le donne morte, altri tre iche sono stati affidati alle cure dei sanitari. Chi sono iNicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio sono morte sul colpo, mentre Fabiana De Angelis si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Sant’Andrea resta in prognosi riservata, le sue condizioni restano critiche; Bruna Martelli ricoverata all’Umberto I versa in migliori condizionise i medici ancora non sciolgono la prognosi; Silvio Paganini è statocolui che in un attimo ...

In un breve arco di tempo, Roma è stata sconvolta da due terribili fatti di sangue. Prima ilin Prati , poi la strage di Fidene . Le due vicende, a prima vista, non si prestano ad accostamenti automatici, perché affondano radici in storie fra loro molto dissimili. Da un lato,...Ora è accusato diaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L'indagato aveva con sé, al momento della sparatoria, il passaporto e in uno zaino vestiti e seimila euro in ...Il killer del condominio, a Roma, non aveva ottenuto il porto d’armi che gli era stato negato nel 2018. Ma come funziona la legge in Italia Quanto è difficile ottenere il porto d’armi E quante sono ...L'unica patologia di Claudio Campiti era il diabete. Il suo medico di base gli aveva prescritto il “Glucophage” soltanto un mese fa. Non ci sono turbe psichiche o malattie della ...