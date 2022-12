Traffico Roma del 12-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà si registrano al momento sulla via di seguito di un incidente avvenuto nei pressi della motorizzazione civile si stanno formando Code in direzione del raccordo anulare altro incidente sulla tangenziale Tra l’uscita per la via Prenestina è San Giovanni perché arriva dalla Tiburtina ancora rallentamenti sulla via Appia direzione centro tra lo svincolo per l’aeroporto di Ciampino e Capannelle intanto sulle strade del centro Sono in corso diverse manifestazioni a Garbatella in via Rodrigo de triana fino alle 13 altra manifestazione sempre fino alle 13 in via XX Settembre e poi un sit-in in piazzale di Porta Pia tra via Ancona e Corso d’Italia anche in questo caso fino alle 13 Inoltre sono ripresi questa mattina i lavori di potatura su Viale Tiziano tra via ayroli e ...