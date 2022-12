Traffico Roma del 12-12-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla carreggiata esterna del raccordo anulare abbiamo per un incidente tra le uscite per laNapoli e la centrale del latte anche sulla carreggiata interna si sta in coda per incidente tra la Cassia Veientana era Nomentana pertra Casilina e Appia e tra Laurentina e la via del mare di nuovo Anche qui per un incidente auto in coda per incidente anche sulla Prenestina all’altezza di via Manfredonia direzione centro stessa cosa sulla via del mare tra Casal Bernocchi Code in tangenziale da San Lorenzo a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico e tra via dei Campi Sportivi e via delle Valli direzione San Giovanni in entratacode sul Urbano della A24 da Settecamini fino alla tangenziale auto in fila poi ...