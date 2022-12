Roma | bus esce fuori strada sulla tiburtina | paura per i 41 bambini a bordo

(Di lunedì 12 dicembre 2022)– Doveva essere solo una normale gita scolastica, di quelle in cui iiniziano ad assaporare un po’ la realtà che li circonda, oltre che un modo per stare tutti insieme e divertirsi. Invece quello che sembrava essere un momento di gioia stava per diventare una catastrofe. Il fatto è avvenuto su via: un autobus, che aveva a41, è uscitoa causa di un probabile malore del conducente. I vigili del fuoco della squadra 12/A Tuscolano sono intervenuti all’altezza dell’incrocio con via Salone. Sul posto presenti anche il 118 e le forze dell’ordine. Fortunatamente nessuna persona è rimasta gravemente ferita: il conducente, nonché duedi circa 7 anni adel bus, sono stati ...

Uncon a bordo 41 bambini è uscito di strada in via Tiburtina all'incrocio con via di Salone a. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Dalle prime informazioni nessuna persona è ...... il 42% utilizza più volte alla settimana anche i mezzi di trasporto pubblici comee treno. ... Eugenio Patanè , Assessore ai Trasporti e alla MobilitàCapitale, ha rilevato che "se consideriamo ...(Adnkronos) – Un bus con a bordo 41 bambini è uscito di strada in via Tiburtina all’incrocio con via di Salone a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Dalle prime informazioni ...(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Un bus con 41 bambini a bordo è uscito di strada, alla periferia di Roma, probabilmente per un malore dell'autista. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.50 in via Tiburtina ...