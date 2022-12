Proprietari di uno Yorkshire volevano sopprimerlo e se ne sbarazzano | ora il cane cerca una casa per Natale

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Siamo nel periodo natalizio e la maggior parte delle persone non vede l’ora di stare con le proprie famiglie, durante le festività natalizie . Ma è importante ricordare coloro che non hanno unain cui andare, compresi i cani del rifugio. Questi animali non vorrebbero altro che trovare finalmente unaamorevole e accogliente entro, ma purtroppo molti trascorreranno le festività in canile. È una situazione particolarmente triste per un cagnolino, che è stato recentemente ceduto dalla sua famiglia che voleva che fosse soppresso. Ma ora, questodal cuore spezzato sogna unaper le festività. Theo è unoTerrier di quattro anni che è stato lasciato dal veterinario dalla sua famiglia, che ne ha chiesto l’eutanasia. ?? WELCOME THEO ??This ...