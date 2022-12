Occhio ai comunisti | la subdola strategia per fare cadere Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Qualcuno, non ricordo chi, ai tempi dei governi Berlusconi si prese la briga di suggerire a quest’ultimo di smettere di chiamare, perché da un punto di vista comunicativo era controproducente. Ora, qualcun altro, non ricordo chi, torna alla carica con, sempre con lo stesso argomento. Secondo me dev’essere unatattica comunista di qualche infiltrato. Che ivengano chiamati, infatti, fa più danno a loro, sennò non si sarebbero presi la briga di cambiare continuamente nome alla loro fazione per annebbiare almeno le nuove generazioni e cercare di far dimenticare chi sono e da dove vengono. Ed è dai tempi di Lenin, loro padre fondatore, che il loro slogan inespresso è: o comandiamo noi o sfasciamo tutto. Quando perdono – ed è dal ...