Marito e moglie | con una figlia piccola | cacciati dall’aereo | il motivo choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Voi non potete salire”, il racconto. Una storia dai tratti surreali ma veri. Sarebbe successo a un’intera famiglia, formata da una coppia non vedente e la bambina di un anno. Ai due la compagnia non avrebbe permesso di salire sull’aereo senza passare prima dal pagamento di un servizio di scorta. La coppia non ha voluto andare incontro al pagamento di un’altra persona ed è finita così. Coppia non vedente non sale sull’aereo. Li avrebbe fermati poco prima del volo al momento dell’imbarco al gate, la Scandinavian Airlines perché si rifiutavano di pagare un altro biglietto aereo per avere una scorta. La famiglia, di origini islandesi, era prossima a trascorrere alcuni giorni di relax in Grecia, una vacanza che non iniziata sotto i migliori auspici. Leggi anche: “Una bimba di 10 mesi abbandonata”. Attimi di terrore all’aeroporto, ecco dov’era finita la mamma: è ...