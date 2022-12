Manovra | Meloni | via commissioni Pos è anticostituzionale

: "Sullaincontriamo chi vuole confrontarsi" "Stiamo incontrando tutti coloro che vogliono confrontarsi con noi sulle ragioni per cui abbiamo fatto alcune scelte, lo abbiamo fatto anche ...Prendendo ad esempio lafiscale di cui in questi giorni si sta discutendo alla camera, sono ...l'innalzamento fino a 5mila euro del tetto al contante Bisognerà vedere ora come Giorgia, ...Sondaggi Euromedia: sulla manovra gli italiani bocciano il governo Meloni È critico il giudizio degli italiani sulla manovra […] ...«Cambiamola». È questo lo slogan scelto dalla Cgil in occasione della settimana di mobilitazione, al via oggi, indetta dal sindacato in ogni Regione del Paese per ...