Juve | prove tattiche per il 2023 | Di Maria dietro a Vlahovic e Chiesa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Allegri al lavoro per trovare nuovi soluzioni in avanti: il tridente potrebbe diventare un duocon Disulla trequarti Ladelpotrebbe cambiare pelle rispetto a quella vista nella prima parte di stagione. Come scrive Gazzetta dello Sport, Allegri starebbe pensando di utilizzare un nuovo modulo per sfruttare il potenziale offensivo dato da, Die Pogba. Con questo schema Pogba giocherebbe tra i due centrali di centrocampo e DiChe, partendo da destra tornerebbe sulla trequarti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

