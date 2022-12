Inghilterra | ecco perché Kane ha sbagliato il rigore VIDEO | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) 2022-12-12 12:11:00 Arrivano conferme: L’attaccante dell’, Harryal minuto 84 della sfida contro la Francia hailche poteva valere il 2-2. Errore che poi è costato agli inglesi l’uscita dai Mondiali ai quarti di finale. In queste ore, in rete e nelle chat whatsapp, sta circolando questo spot del 2018 della BBC, in cui Jonny Wilkinson, campione del mondo di rugby con l’nel 2003, insegna acome si calciano i rigori. Wilkinson invece di mandare il pallone in porta lo spara alle stelle e si compiace per aver fatto meta poi invita il calciatore a fare lo stesso.per non deludere l’amico calcia abbondantemente sopra la traversa, proprio come ha fatto contro la Francia. Il...