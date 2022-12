Incidente per Oriana Marzoli | costretta a fasciarsi la gamba | arriva il medico

... vicino al confine con l'Ucraina, che le prime indagini hanno indicato come uncausato da un missile della difesa aerea ucraina. Tuttavia, la questione è rimasta in stalloqualche tempo,...Ma al momento mancano elementicapire come abbiano trascorso le ore prima dello schianto. Lorenzo Pantuosco, una delle vittime L'nella notte L'è avvenuto infatti intorno alle ...Bollette del metano in aumento per i clienti in Maggior Tutela, prezzo del gas all’ingrosso che oscilla per l’arrivo del freddo e fiato sospeso per le decisioni Ue sul prezzo al tetto del gas. Gli esp ...È di tre morti e due feriti il bilancio di un tremendo incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 96, nel Barese.