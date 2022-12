(Di lunedì 12 dicembre 2022) Se pensavamo che, al di là delle stelle e del bagliore della Luna, il cielo notturno fosse scuro, ci sbagliavamo. Una ricerca recente della NASA sembra averuna fonte luminosa distribuita su tutto ilche gli consente di mantenere un bagliore di fondo in mezzo al buio. Al momento la sua origine è ignota ai ricercatori e, proprio per questo motivo, l'soprannominata «fantasma»: come ha scritto l'ente spaziale statunitense sul proprio sito, è come se qualcuno spegnesse tutte le luci in una stanza ma, invece di essere buia, questa continuasse ad essere debolmente illuminata. Allo stesso modo un team di ricerca internazionale guidato da scienziati di mezzo mondo tra Arizona State University, Space Telescope Science Institute di Baltimora, Goddard Space Flight Center della ...

GQ Italia

Esce alloil manager di Sarah Altobello , che al Grande Fratello Vip 7 si è avvicinata in modo ... precisando che 'i legami nonuna fisicità' . Non vede di certo la showgirl come la sua ...Medici, infermieri, ostetriche e operatori tecnici sudanesipotuto così incrementare ... i lacrimoni di Nuha, quando hadi aver superato l'esame brillantemente". Il corso svolto in Sudan ... Hanno scoperto una nuova luce nel Sistema solare, ma non si sa cos'è Giaele De Donà sta indagando sul possibile flirt che potrebbe esplodere tra George Ciupilan e Oriana Marzoli: ha tra le mani il gossip per il GF VipStudio dell’Istituto superiore di sanità: MECP2 è fondamentale per il funzionamento delle cellule nervose ed è nota perché alcune mutazioni del gene che la codifica sono la principale causa della Sind ...