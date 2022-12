Golden Globes 2023 | per Jenna Ortega e Mercoledì nomination a sorpresa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La serie tve la sua interpretehanno ricevutoai. Il prodotto Netflix si è conquistato un posto tra i candidati alla Miglior Serie Televisiva – Musical o Commedia, mentreconcorrerà come Miglior Attrice di una Serie Televisiva Musical o Commedia: un grande risultato per questa serie adatta per tutta la famiglia! Il fatto che lo show di Netflix sia stato considerato per un riconoscimento così importante farà sicuramente contenti un mucchio di fan ma, se guardiamo alla possibilità effettiva dello show di vincere unGlobe, questa è un’altra storia.dovrà infatti vedersela con serie del calibro ...

Wired Italia

TUTTE LE NOMINATION AIGLOBE 2023 CINEMA Miglior regia di un film James Cameron, Avatar: La via dell'acqua Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once Baz Luhrmann, Elvis ...Le nomination dell'80esima edizione dei, i premi televisivi e cinematografici assegnati annualmente dall'associazione della stampa estera, la Hollywood Foreign Press Association, sono state annunciate questa mattina a Los ... Golden Globes 2023, ecco tutte le nomination Annunciate le nomination ai Golden Globes 2023, tantissime serie tv di successo nominate, nonché film e attori, con tante sorprese.Dai titoli attesi tra film (‘Elvis’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Tár’) e serie (‘House of the Dragon’, ‘The White Lotus’, ‘The Crown’) a due colossi che ancora aspettiamo: ‘Avatar – La via dell’acqua’ e ‘Ba ...