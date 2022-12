Ghirelli sul caso Juventus | «Il calcio deve cambiare»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole di Francesco, presidente della Lega Pro, sulche vede coinvolta la. Tutti i dettagli Francescoha parlato a margine dell’evento “ethical sport management” alla Luiss. Il presidente della Lega Pro si è espresso sul. PAROLE – «Spero che Gravina ce la faccia. Mi dicono che sono agitato, in realtà sono molto contento di essere agitato perché significa che invece qualcuno è fermo. Poi sono preoccupato, se penso soprattutto alla vicenda della Juve e dell’Aia penso che ildebba». L'articolo proviene daNews 24.

