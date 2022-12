Firenze Rocks | la prima data del 2023 Al via la prevendita

Maroon 5 in Italia: le date e i biglietti dei concerti della band americana guidata da Adam Levine. Anche il2023 rompe il ghiaccio. Dopo i tanti annunci degli I - Days di Milano e degli altri principali festival estivi italiani, anche la kermesse della Visarno Arena ha iniziato ad annunciare i ...Al via la prevendita dei biglietti per i Maroon 5 anel 2023. La band è attesa in Italia per esibirsi in occasione della prossima edizione died è la prima confermata tra gli headliner che saliranno sul palco la prossima estate. La data è quella di domenica 18 giugno 2023 , la location quella della Visarno Arena diche ...Maroon 5 in Italia: le date e i biglietti dei concerti della band di This Love e Sugar guidata da Adam Levine.Spuntano i primi nomi per Firenze Rocks 2023: il primo, per la precisione, è quello dei Maroon 5. La band di Adam Levine ...