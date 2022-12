Chelsea | Pulisic può partire ma il futuro è in Premier League

Commenta per primo Il Newcastle rimane interessato a Cristiandel. L'attaccante statunitense è un obiettivo dei Magpies , che però dovranno far fronte alla concorrenza di Manchester United e Arsenal . Lo riporta il Mirror .Le squadre che vogliononon mancano. Calciomercato Juventus, addio: c'è l'offertaIl giocatore è da tempo nel mirino della Juventus ma è stato accostato con insistenza anche al Milan. ...Christian Pulisic potrebbe presto lasciare il Chelsea. Come spiegato dal Mirror, il Newcastle si è inserito nella corsa al calciatore statunitense, che piace pure ad Arsenal e Manchester United.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...