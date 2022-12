Caro voli in Sicilia | predisposto un ricorso all’Antitrust

... oggi annuncia in collaborazione con l'Associazione Utenti del Trasporto Aereo e Consumatori Italiani, l' istituzione del 'Comitato Utenti Vittime del'. Lo annuncia il Codacons in una ...Le rotte aeree da e per la Sicilia sono da decenni necessarie, non solo utili, per la vitalità della Regione e per l'apporto dei siciliani a quella italiana ed europea. Oggi il costo dei biglietti ...Un gruppo di giovani dell’associazione “Nun si parti” ha fatto irruzione questo pomeriggio all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, per protestare contro il caro voli. Striscione, m ...“Tornare in Sicilia ha costi proibitivi. Chi non riesce a permettersi di pagare per dei voli costosissimi non ha il diritto di poter ritornare nella propria casa“ 2' DI LETTURA PALERMO – Un gruppo di ...