«Assembramenti di scimmie urlatrici…» | i post razzisti del consigliere leghista sui tifosi marocchini Poi le scuse

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si è dovuto scusare ilcomunale della Lega a Santarcangelo di Romagna, Marco Fiori, per icontro i. Già ai primi successi del Marocco ai Mondiali in Qatar, alnon erano piaciuti festeggiamenti deinordafricani per le strade delle città italiane. Così aveva pensato di bene di gufare il Marocco con undel 7 dicembre, poi cancellato dall’autore, ma recuperato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: «Spero il Marocco venga eliminato dal mondiale – scriveva Fiori – così finalmente smetteremo di vedere leurlatrici far casino per strada». E non contento, tre giorni dopo aveva ripetuto il concetto, condividendo il risultato di Marocco-Portogallo: «Attenzione: ...