A Strasburgo prevale la difesa di corpo | nessuno attacca i socialisti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dimissioni a raffica nel gruppo per il Qatargate: Tarabella, Arena, Cozzolino, Bartolo lasciano gli incarichi. Sarà commissione d’inchiesta parlamentare, nella paura di un’indagine che sembra allargarsi. Con scene mai viste: a plenaria in corso, perquisizioni e sigilli a Bruxelles e nella città alsaziana. Metsola: “Siamo sotto attacco”. I pm riescono a bloccare il voto per liberalizzare i visti del Qatar