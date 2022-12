Via Monte Giberto | la Rocinha del ceto medio

Leggi su agi

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Nel primo pomeriggio torna tutto come prima. Fuori del bar non c'è più nessuno: i corpi sono stati portati via, come anche il presunto assassino. I presenti hanno raccontato una scena da quindici minuti di follia. Adesso la follia cede il passo alla noia della normalità. Un palazzo, uno spazio verde che in realtà spesso è un campaccio sterrato. Un altro palazzo. Alberi. Marciapiedi che collegano il niente al nulla. Nessuno o quasi ha mai raccontato queste periferie fatte di una gentrificazione malriuscita. Non c'è mai stato un Pasolini o nemmeno uno Zavattini a immaginare storie tra queste strade, ma il motivo è presto detto: qua non vive e non ha mai vissuto Accattone, e nemmeno Totò il Buono. Viaè differente, anche se ancor più periferica. Persino terra di confine: tra la Capitale ed un immenso hinterland dove si muovono, ...