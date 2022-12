Tangenti del Qatar | è coinvolta la Ong fondata da Emma Bonino | “Non so niente | non ricordo”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nessun tg lo ha detto, nessun quotidiano lo ha pubblicato in prima pagina, ma nello scandalo delledelal Parlamento europeo, figura anche la Ong«No Peace Without Justice» (“Non c’è pace senza giustizia”),da. Al momento, una delle persone in stato di fermo in Belgio è il segretario generale della Ong, Niccolò Figà Talamanca, considerato da sempre un fedelissimo della leader di Più Europa. Al Corriere della Sera, l’esponente radicale ha risposto con delle risposte molto vaghe, costellate da “Non so” e “non”. La giornalista che la interpella telefonicamente riesce a strapparle pochissime ammissioni. Chiede Alessandra Arachi: Lei ha fondato a Bruxelles la Ong “Non c’è pace senza giustizia”? «Sì,è successo nel 1994 se non...

... come si dice a Roma, è stato corrisposto come "" rispetto a quali affari specifici, economici o politici, passati evidentemente per qualche attoParlamento europeo Me lo chiedo ...... come fu per l'Expo a Milano e come invece non fu per Roma alle Olimpiadi2004. Lì, ad esempio, ...al Parlamento europeo, i timori per Expo 2030 Roma e l'Italia: vigilare. La Capitale teme ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso corruzione Parlamento europeo-Qatar, scandalo si allarga: Kaili arrestata e sospesa ...Chi si è fatto corrompere, deve pagare. Ma se un blitz nel pieno della fase finale e in diretta globale fa già riflettere, i contratti LNG appena siglati da Doha con Cina e Germania appaiono pietre ...