Sci alpino | Della Mea | “So che ci sono | ci sta sbagliare”; Tschurtschenthaler | “Contenta della giornata”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Bilancio complessivamente positivo per l’Italia al termine dello slalom speciale del Sestriere, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci2022-2023. La squadra azzurra ha portato infatti ben quattro atlete nella seconda manche, centrando poi una doppia top20 grazie a LaraMea (19ma, dopo lo splendido 9° postoprima discesa) e Vera(20ma). A punti anche Lucrezia Lorenzi in 28ma piazza, mentre è uscita Anita Gulli. Di seguito le dichiarazioni delle nostre portacolori al sito federale. LaraMea: “So che ci, ci sta. Mi dispiace un po’, ma mi dà tanta fiducia per le prossime gare. Ho provato ad attaccare a tutta, ho fatto due errori che mi...

Lucas Braathen vince lo slalom speciale di Val d'Isere, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Il norvegese ha chiuso in 1:38.14, davanti a Manuel Feller e Loic Meillard. L'austriaco ha chiuso con 84 ...Wendy Holdener vince lo slalom speciale femminile di Sestriere, valido per la stagione 2022/23. La svizzera ha chiuso in 1:56.29, davanti a Mikaela Shiffrin e a Petra Vhlova. L'americana ha terminato ...Sci Alpino, le dichiarazioni dell'atleta azzurro Tobias Kastlunger: "Onorato di aver riportato l'Italia in top ten nello slalom"