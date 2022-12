Roger Waters trasforma il suo lockdown in un nuovo album | The lockdown sessions

(Di domenica 11 dicembre 2022) Neldisco l'ex Pink Floyd raccoglie sei brani già editi, tre di 'The Wall', 'Mother', 'Vera' e la versione 'aggiornata' 2022 di 'Comfortably Numb', due di 'The Final Cut', 'Two Suns in the ...

La polemica è stata innescata da una lettera aperta cheha scritto il 4 settembre alla first lady ucraina, Olena Zelenska, in cui denunciava che 'nazionalisti estremisti' in Ucraina '..."arruola" i Maneskin. C'è anche la rock band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio tra gli artisti che il leggendario ex bassista e cantante ...Roger Waters trasforma il lungo lockdown vissuto nei mesi clou della pandemia in un nuovo album, uscito il 9 dicembre, dall'eloquente titolo, "The Lockdown sessions". E di "sessions" si compone infatt ...Roger Waters "arruola" i Maneskin. C'è anche la rock band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio tra gli artisti che il leggendario ex bassista e cantante ...