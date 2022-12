OA Sport

...di superare la Kembit - Lions (25 - 35) nella gara d'andata del terzo turno della EhfCup. ... un bel regalo per il pubblico fasanese appassionato di. In campo si è visto un ...Siamo al terzo turno della EhfCup, con la doppia sfida, tra andata e ritorno, che si terrà in città in questo lungo week - end che delizierà gli amanti della. I biancazzurri di ... Pallamano, European Cup 2022 Junior Fasano stacca il pass per gli ottavi. Determinante la differenza reti Strepitosa vittoria per gioco e divario della Sidea Group Junior Fasano sugli olandesi del Kembit-Lions in Gara 1 del 3° round di European Cup. 35-25 il punteggio finale di una gara condotta sin ...Nozze d'oro nel 2022/23 per la coppa Italia di Serie C, torneo iniziato nella stagione 1972/73 e da allora sempre disputato fino al 2019/20.