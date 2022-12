Manovra | Berlusconi convoca la squadra di governo Pranzo di Natale ad Arcore

Quotidiano del Sud

Si ritroveranno oggi a Villa San Martino per il tradizionale pranzo pre - natalizio.nella doppia veste di padrone di casa e di leader politico. Un pranzo di lavoro, però. ...didi ...L'iter parlamentare dellaentra nel vivo. Ieri la commissione Bilancio della Camera ha dichiarato non ammissibili ...da Forza Italia e sui quali il partito fondato da Silvionon ... Emendamenti alla manovra, Berlusconi convoca i suoi ad Arcore Tradizionale pranzo di Natale ad Arcore per Silvio Berlusconi e i suoi fedelissimi di governo per fare il punto sull'attualità politica del Paese ...Tra gli oltre 3.100 emendamenti alla manovra, si valuta anche la possibilità di aumentare dagli attuali 6 mila a 8 mila euro lo sgravio per agevolare le imprese ad assumere o stabilizzare giovani con ...