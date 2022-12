LIVE Virtus Bologna-Scafati 30-41 | Serie A basket in DIRETTA | Givova a +11 all’intervallo lungo con 15 punti di Okoye | bianconeri poco efficaci in attacco

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Giocatori che sono già tornati sul parquet per il riscaldamento in vista dell’avvio della ripresa previsto tra circa sette minuti. 19:55 Stanleysta trascinando i suoi con 15segnati, insieme agli 8 di Pinkins. Per i padroni di casa, invece, 8a testa di Daniel Hackett e Kyle Weems. Ospiti più precisi dal pitturato (59%) ed ai liberi (100%), con lache non riesce a sbloccarsi rimanendo al 35% da due ed al 25% dalla lunga distanza. Laha tenuto isotto i diecisegnati nel secondo quarto (8-21), grazie anche a 21 rimbalzi di squadra di cui 16 solo difensivi. Il runner di Logan non va a buon fine: ...

consecutivi in otto giorni: quella casalinga per 0 - 3 contro il Catanzaro, quella esterna per 3 - 2 contro laFrancavilla e quella interna per 0 - 2 contro il Taranto. Ciononostante é ancora ...... allo Stadio 'Helvia Recina' di Macerata, andrà in scena Recanatese -Entella , gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, Girone B ; calcio di inizio previsto per ...Una Virtus Segafredo Bologna punta nel vivo dal tracollo contro l'Olympiacos in EuroLeague di venerdì riceve alla Segafredo Arena una Givova Scafati, che arriva dal successo ...