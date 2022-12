LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2022 in DIRETTA | Kastlunger lancia la rimonta! Attesa per Vinatzer

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOFEMMINILE DEL SESTRIERE DALLE 10.30 E DALLE 13.30 12.50 Kolega è ultimo, ora tocca al suo connazionale Istok Rodes. Suil vantaggio è di 38 centesimi. 12.49 Ora tocca al croato Samuel Kolega, 3 decimi anche per lui di vantaggio alla partenza sull’azzurro. 12.48 Tanguy Nef inforca ed esce. Anche l’austriaco Fabio Gstrein, nonostante un vantaggio di 3 decimi in partenza, va dietro adi 14 centesimi! 12.46 Questa la momentanea top5: 1. Tobias(ITA) 2. Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.293. Tommaso Sala (ITA) +0.37 4. Armand Marchant (BEL) +0.39 5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.46 12.45 Terzo al traguardo Tommaso Sala con 37 centesimi ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.50 Si chiude qui la prima manche dello slalom del Sestriere. In vetta Petra Vlhova con il tempo di 58.51 davanti a Wendy Holdener a 24 centesimi e Mikaela Shiffrin a ...11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ...