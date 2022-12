LIVE – Bari-Modena 1-0 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ladi, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in casa del Cittadella, mentre i canarini arrivano dal 2-2 contro il Venezia. Calcio d’inizio alle ore 18. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (6? Botta) FORMAZIONI UFFICIALI: Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Folorunsho, Antenucci.: Gagno; Coppolaro, ...