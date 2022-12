Il Papa benedice i Bambinelli | “Il Natale sia un raggio di pace per i piccoli ucraini”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Città del Vaticano –Francescoche andranno a completare la scena della natività nella notte di. Centinaia di statuite, portate in piazza San Pietro dai ragazzi degli Oratori Romani in occasione dell'Angelus, sono state elevate in alto verso la finestra del Palazzo Apostolico da quale il Pontefice si è affacciato. Nel benedire le statuite, il Santo Padre ha dato ai bimbi romani una "missione" per le prossime festività: "Pregate davanti al presepe perché ildel Signore porti undiai bambini di tutto il mondo e soprattutto a quelli che vivono i giorni bui della guerra in Ucraina, che distrugge tante vite e tanti bambini".