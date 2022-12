Il monologo di Crozza | “Pos | tetto al contante… i commercialisti hanno già convertito gli studi in centri massaggi Le tasse chi le paga più?”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Nella nuova puntata di Fratelli di, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziodedica ildi apertura alle ultime decisioni del Governo tra cui ildel sopra i 60 euro: “Bel lavoro Giorgia, eh?al contante alzato a 5 mila euro, obbligo del POS solo sopra i 60 euro, annullamento delle cartelle esattoriali fino a mille euro e flat tax solo per gli autonomi. Ci sono iche stanno già convertendo i lorointanto ormai lechi le pagherà?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Neldi apertura di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ , Mauriziosi sofferma sui Mondiali di calcio in Qatar: "sono già stati ribattezzati i ..."