Il Crystal Palace | «Il gol di Osimhen ha dimostrato ancora una volta perché è così richiesto»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Napoli ha battuto ildi Patrick Vieira in amichevole in Turchia. Una partita che hache il Napoli è esattamente quello visto fino a metà novembre, prima della pausa per il Mondiale. E mancano all’appelloi giocatori che sono stati impegnati in Qatar. Ilha elogiato il Napoli nel post partita. Sul suo sito ufficiale, nel raccontare il match, il club: “La qualità degli azzurri è stata evidente nei gol segnati, anche se è stato ila passare in vantaggio nel primo tempo”. Sul gol di: “Il vantaggio è durato solo tre minuti, tuttavia, poichéha segnato un gol che ha ulteriormente...

Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto per 3 - 1 ilnell'amichevole disputata in Turchia. Gli azzurri, in svantaggio al 33' dopo il gol di Zaha, hanno ribaltato il risultato con il gol di Osimhen e la doppietta di Raspadori nella ripresa.... giornalista Sky Sport, ha rivelato la notizia riguardo la visita di Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, al Napoli durante l'amichevole col, dove era in Tribuna ...Il Crystal Palace esalta il Napoli dopo la sconfitta subita in amichevole in Turchia. Ce n'è anche per Osimhen ...In una partita amichevole disputata ad Antalya, località della Turchia nella quale il Napoli ha completato oggi in ritiro invernale, gli azzurri hanno battuto 3-1 il Crystal Palace. I gol per la ...