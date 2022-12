I governatori del Nord non scaricano Salvini Zaia | «Un confronto | ma nessuno vada via» Fedriga | «La Lega è una e unita»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ogni volta che latargata Matteoentra in crisi, si volge lo sguardo a-Est per capire cosa succederà. E puntualmente, i due presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto non vanno oltre la critica al progetto complessivo. Nessun attacco diretto al segretario: Massimilanoe Lucapare non abbiano intenzione di mettere in discussione. «Laera un partito territoriale, che è diventato un partito nazionale. È inevitabile che ildi istanze diverse, anche per ragionevoli motivi di latitudine e di caratteristiche sociali, ci porti a una difesa identitaria», spiegaa Repubblica. Il presidente del Veneto sottolinea che «è impensabile che si possa dar vita a soggetti politici ...