Formazioni ufficiali Napoli-Crystal Palace | amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeinvernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Al Regnum Carya stadium di Antalya, gli uomini di Spalletti tornano in campo dopo il 3-2 all’Antalyaspor. Stavolta l’avversario è di caratura diversa in quanto si tratta di un club di Premier League, ma i partenopei – pur con parecchi assenti – partiranno comunque favoriti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di domenica 11 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.